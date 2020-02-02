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Заражено — 14643 (в России — 2), смертей — 305. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом
Россия из-за коронавируса приостановила движение оставшихся поездов до Китая
С 3 февраля будет прекращено движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, говорится в пресс-релизе РЖД. В конце января из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции его ограничили прямым поездом Москва — Пекин.
Решение объяснили требованиями главного санитарного врача по железнодорожному транспорту. Вышедшие накануне из Москвы беспересадочные вагоны до Пекина проследуют до пограничного поселка Забайкальск, отмечается в пресс-релизе.
Ранее по той же причине было ограничено и авиасообщение с Китаем: исключение сделали для четырех регулярных рейсов «Аэрофлота», а также регулярных рейсов четырех китайских компаний в Москву. Накануне Россия также отменила безвизовый режим с Китаем для туристических групп, которым пользовались больше миллиона человек в год, и приостановила выдачу рабочих виз гражданам этой страны.
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