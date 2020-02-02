На юге Лондона неизвестный напал с ножом на прохожих. Полиция назвала это терактом

На юге Лондона в районе Стретэм мужчина ранил ножом нескольких прохожих. Вскоре он был застрелен полицейскими, которые в своем заявлении допустили, что инцидент может быть террористическим. Всего пострадали двое человек, уточнили вскоре в ведомстве.

Очевидцы рассказали «Би-би-си», что слышали три выстрела около 14 часов (17:00 мск), а также видели, как нескольких человек увезли медики. Врачи сообщили, что получили вызов около 14:58. Район был оцеплен, а в небе над местом событий находятся несколько вертолетов.

По данным канала Sky News, на убитом нападавшем, предположительно, обнаружили пояс смертника, из-за чего полицейскими и был выбран такой уровень опасности. При этом пояс смертника мог быть и фальшивым, отмечает издание, как в случае теракта на Лондонском мосту в прошлом ноябре. Фотографии предполагаемого нападавшего в черной жилетке поверх куртки также публикуют пользователи соцсетей.