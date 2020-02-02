Новая газетастать со–
участником

онлайн

Заражено — 14643 (в России — 2), смертей — 305. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом

На юге Лондона неизвестный напал с ножом на прохожих. Полиция назвала это терактом

Общество

 

На юге Лондона в районе Стретэм мужчина ранил ножом нескольких прохожих. Вскоре он был застрелен полицейскими, которые в своем заявлении допустили, что инцидент может быть террористическим. Всего пострадали двое человек, уточнили вскоре в ведомстве.

Очевидцы рассказали «Би-би-си», что слышали три выстрела около 14 часов (17:00 мск), а также видели, как нескольких человек увезли медики. Врачи сообщили, что получили вызов около 14:58. Район был оцеплен, а в небе над местом событий находятся несколько вертолетов. 

По данным канала Sky News, на убитом нападавшем, предположительно, обнаружили пояс смертника, из-за чего полицейскими и был выбран такой уровень опасности. При этом пояс смертника мог быть и фальшивым, отмечает издание, как в случае теракта на Лондонском мосту в прошлом ноябре. Фотографии предполагаемого нападавшего в черной жилетке поверх куртки также публикуют пользователи соцсетей.

Теги:
нападение, теракт , лондон, va

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera