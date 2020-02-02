В Архангельске запретили пикет против изменения Конституции из-за акции «Единой России», которая не состоялась

Власти Архангельска отказали активистам штаба Навального в проведении массового пикета в защиту Конституции на площади Ленина.

Выданное разрешение на пикет 2 февраля было отозвано из-за запланированной на эту же дату акции движения «Стоп наркотик», которое возглавляет депутат городской думы от «Единой России» Сергей Пономарев. На площади, согласно материалам, предоставленным городской администрацией в суд, планировалось проведение социологического опроса и информационная акция «Молодежь против наркотиков».

При этом, по словам многочисленных очевидцев, на самом деле на площади Ленина никаких акций не проводилось. Веб-камеры целый день транслировали кадры абсолютно пустой площади.

Об изменениях в Конституцию президент Владимир Путин объявил 15 января: он предложил ограничить приоритет международного права и частично перераспределить полномочия между органами власти. Через неделю Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию. Второе чтение должно состояться в середине февраля.

Ожидается, что после принятия Совфедом все предложения единым пакетом вынесут на «общероссийское голосование», после чего закон подпишет президент. Самой вероятной датой проведения общероссийского голосования по конституционной реформы источники РБК называли 12 апреля.