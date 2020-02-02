СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против чемпиона России по боксу за нападение на сотрудника Росгвардии

В Москве на двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили завели уголовное дело (ст. 318 УК) за нападение на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает источник ТАСС.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Москве заявили, что возбуждено уголовное дело за нападение на их сотрудника, но не уточнили фамилию задержанного.

«В ходе проверки документов мужчины вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо», — сообщили в Росгвардии, добавив, что жизни и здоровью росгвардейца ничего угрожает.

По данныи источника агенства в правоохранительных органах, Кушиташвили задержали на Фрунзенской набережной при попытке забрать закладку с кокаином. Baza уточняет, что сотрудники Росгвардии увидели, как Кушиташвили вместе с другом Овиком Оганнисяном «приехали на такси и быстро зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной».

«Росгвардейцы поднялись за ними и застали, как парни снимают закладку. Оганнисян сопротивления не оказал, а вот Кушиташвили резко ударил одного из сотрудников Росгвардии», — отмечает издание.

Как пишет Baza, у задержанных изъяли «чуть меньше грамма неизвестного вещества».