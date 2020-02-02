За пределами Китая впервые зафиксировали смерть от нового коронавируса

На Филиппинах умер 44-летний мужчина от заражения нового вида коронавируса. Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами Китая. Об этом сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения.

Уточняется, что погибший мужчина приехал из Уханя вместе с 38-летней гражданкой Китая, у которой также зафиксировали коронавирус. Перед госпитализацией он жаловался на лихорадку, кашель и боль в горле. В больнице у него был выявлен вирус гриппа типа B.

Всего от нового вида коронавируса в умерло 305 человек, число заразившихся по всему миру достигло почти 15 тысяч человек.

О новом коронавирусе объявили в конце 2019 года. Специалисты предполагают, что он возник на одном из рынков морепродуктов в городе Ухань. По их мнению, источником коронавируса были дикие животные, которыми незаконно торговали там. По данным китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию. Всемирная организация здравоохранения объявила происходящее медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.