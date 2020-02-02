В Новосибирске из-за обрушения крыши кафе один человек погиб, еще несколько пострадали

В Новосибирске из-за обрушения кровли кафе на бульваре Молодежи погиб человек, несколько человек пострадали. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Ведомство завело уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе. Дело будет расследовать центральный аппарат СК.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области, инцидент произошел в ночь на 2 февраля в здании, которое принадлежало Сибирскому отделению Российской академии наук. По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на кровле здания. В результате обрушения погибла девушка, еще четверо получили «вред здоровью разной степени тяжести», отметили в прокуратуре.

Интерфакс пишет, что обрушившееся здание было пристроено к кафе и использовалось как раздевалка. В этот момент в кафе проходила вечеринка. Всего в здании находилось около 200 человек, почти всем удалось самостоятельно эвакуироваться.