Правительство приостановило безвизовые турпоездки и выдачу рабочих виз для граждан Китая

Правительство временно приостановило выдачу гражданам КНР рабочих виз и приглашений для трудовой деятельности, а также безвизовые турпоездки между Россией и Китаем. Туристов без визы перестанут пропускать через границу уже со 2 февраля, говорится в распоряжении.

Безвизовые туристические поездки действовали в рамках соглашения между Россией и Китаем от 2000 года: группа туристов численностью не более 50 человек должна пересечь границу только с представителем туроператора, у которого будет полный список членов группы и маршрут поездки. Срок их пребывания не может превышать 15 дней. В 2017-2018 годах ежегодный поток туристов из Китая превышал миллион человек.

Другим документом Россия ограничила передвижение граждан Китая через четыре автомобильных пункта пропуска на границе с Монголией — в Кяхте (Бурятия), Наушках (Бурятия), Ташанте (республика Алтай) и Соловьевске (Забайкалье, железнодорожный пункт для граждан КНР там не был закрыт).

Меры правительство объяснило «защитой здоровья населения» и обеспечением «нераспространения новой коронавирусной инфекции» — накануне двух заболевших граждан Китая обнаружили в Забайкалье и Тюменской области. С 1 февраля по этой причине было ограничено авиасообщение: рейсы между Россией и Китаем через Шереметьево могут выполнять только «Аэрофлот» и еще четыре китайские компании; другие перевозчики будут работать в чартерном режиме.

До этого российские власти решили ограничить и пассажирское железнодорожное сообщение, а также запретить гражданам Китая въезжать в страну по электронным визам. Эвакуация россиян из очага заболевания, центральной провинции Хубэй, ожидается 3 февраля. Ее будут выполнять на пяти самолетах Воздушно-космических сил.