Минобороны Германии: Россия вопреки планам отказала в технической посадке самолету из Уханя

Самолет, из-за вспышки пневмонии вывозивший граждан страны из китайского Уханя, не получил разрешения на посадку в Москве для дозаправки и смены экипажа. Ему пришлось лететь для этих целей в Хельсинки, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«У нас было разрешение на перелет над страной, а также договоренности о посадке. Однако это изменилось», — рассказала министр. По ее словам, решение объяснили «недостаточной пропускной способностью московского аэропорта»: «Мы совершенно точно обсудим на следующей неделе с нашим министерством иностранных дел», — заключила она (цитата по Suedeutsche Zeitung).

Самолет А-310 Бундесвера, вылетевший из Уханя ночью с почти 130 немецкими гражданами на борту, уже покинул Хельсинки и направляется во Франкфурт-на-Майне, следует из данных трекинговых ресурсов. Российские власти публично не комментировали инцидент. Источник РИА Новости объяснил решение тем, что Россия больше не дает разрешения на технические посадки иностранным самолетам, вывозящим граждан из Уханя.