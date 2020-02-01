Госсекретарь США предложил «на 100%» обеспечить Беларусь американской нефтью

Госсекретарь США Майк Помпео после двухчасовых переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске заявил, что американские компании способны стать главным поставщиком нефти для Беларуси.

«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, — обратиться к нам», — заявил Помпео на пресс-конференции.

Помпео также отметил «значительный прогресс» в соблюдении белорусскими властями прав человека и допустил возможное снятие санкций против Минска, введеных после президентских выборов 2006 года: «Пока что мы до этой точки [отмены санкций] не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели» (цитата по БелТА).

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России и Беларусии не удалось в конце декабря договориться о ценах на нефть в связи с реализацией «налогового маневра», из-за чего с 1 января ее поставки временно прекратились. Спустя несколько дней Беларусь для загрузки своих НПЗ до конца месяца закупила у России нефть по цене без премий поставщикам, а Лукашенко поручил правительству искать альтернативные источники сырья: так, в середине января Минск заявил о закупке партии нефти у Норвегии.

В рамках санкций США, действующих после выборов 2006 года, ограничения были введены и против нефтяных компаний Беларуси, включая «Белнефтехим» и его американское представительство. Осенью 2015 года они были частично приостановлены, а в октябре 2019 года — после решения восстановить межгосударственные связи на уровне послов — приостановка была продлена. Прошлым летом для закупок американского сырья белорусские нефтекомпании прибегли к услугам лоббистов, отмечает TUT.by.