Путин поручил привлечь самолеты Воздушно-космических сил к эвакуации россиян из Китая

Президент Владимир Путин поручил привлечь к эвакуации россиян граждан из Китая самолеты Воздушно-космических сил России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», — сказал он.

Об эвакуации российских граждан из Китая накануне сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, после возвращения в Россию, их поместят в карантин на 14 дней.

Авиасообщение между Россией и Китаем из-за коронавируса ограничили. Исключением стали рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Однако российским авиаперевозчикам с 1 февраля разрешили летать в Китай в чартерном режиме.

О новом коронавирусе китайские власти рассказали в конце прошлого года. Он появился, предположительно, на рынке морепродуктов в городе Ухань, где нелегально торговали дикими животными. Медики отмечали, что вирус вызывает пневмонию и передается от человека к человеку. Всемирная организация здравоохранения объявила происходящее медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.

Число погибших от коронавируса, по последним данным, почти достигло 260 человек, количество зараженных — более 12 тысяч по всему миру, в том числе в США, Австралии, Великобритании, Франции, Финляндии и Канаде. На территории России зафиксировано два случая коронавируса —в Забайкалье и Тюменской области.