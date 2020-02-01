В Екатеринбурге прошел митинг против изменения Конституции

В Екатеринбурге на площади Обороны прошел митинг против внесения поправок в Конституцию России. На акцию пришло около 150 человек.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Собравшиеся держали в руках плакаты со следующими надписями: «Гарант есть, гарантий нет» и «Руки прочь от Конституции».

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

На митинге выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая входит в рабочую группу по внесению поправок в основной закон страны. Она сказала, что рабочая группа будет рассматривать протестные акции, как срез общественного мнения.

Организатор митинга, активист Владислав Постников отметил, что Екатеринбург – первый из российских городов, в котором проходит митинг против изменений в Конституцию. По мнению Постникова, противостояние в екатеринбургском сквере в прошлом году стало драйвером для других протестных акций в стране, в том числе - для московских протестов. И в случае с изменениями в Конституцию Екатеринбург также может стать примером для остальной страны.

На митинге также выступили местные депутаты Наталья Крылова и Дмитрий Головин. Они отметили, что предлагаемые поправки существенно снизят роль местного самоуправления – наиболее близкой к людям ветви власти. Депутаты напомнили, что в Свердловской области еще недавно было сильное местное самоуправление – вплоть до того, что жители Екатеринбурга могли избрать мэром (оппозиционного политика – ред.) Евгения Ройзмана. Сейчас мэра Екатеринбурга горожане уже не выбирают.

По мнению участников митинга, поправки в Конституцию вносятся для того, чтобы упрочить власть Владимира Путина, в каком бы статусе он не находился. Вопрос о внесении поправок они потребовали вынести на референдум.

В качестве резолюции митинга был принят манифест, опубликованный на сайте «Новой газеты». Акция продолжалась полтора часа и закончилась без задержаний.

Сегодня народный сход против конституционной реформы прошел также в Петербурге. Там участников акции задержали.