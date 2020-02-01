В Петербурге задержали участников акции против конституционной реформы

В Петербурге полицейские задержали участников народного схода против изменений в Конституции, сообщает «ОВД-Инфо».

На сенатской жёсткие задержания пикетчиков против конституционной реформы pic.twitter.com/Mcb7yScQuz — Dave Frenkel (@merr1k) February 1, 2020

«МБХ медиа» пишет о как минимум семи задержанных, «ОВД-Инфо» — о пяти, «Дождь» — о восьми, отмечая, что одному из них вызвали скорую помощь, так как он ударился головой об асфальт. Среди них — местные активисты Евгений Мусин, Марина Кен, Александр Тонконогов, Али Кантемиров и Владимир Шипицына. О том, что им вменяют, не сообщается.

Народный сход проходил в центре Петербурга, на Сенатской площади. Участники акции выступили против изменений Конституции, о которых говорил президент Владимир Путин.

Об изменениях в Конституцию российский лидер объявил 15 января: он предложил ограничить приоритет международного права и частично перераспределить полномочия между органами власти. Через неделю Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию. Второе чтение должно состояться в феврале.

Ожидается, что после принятия Совфедом все предложения единым пакетом вынесут на «общероссийское голосование», после чего закон подпишет президент. Самой вероятной датой проведения общероссийского голосования по конституционной реформы источники РБК называли 12 апреля.