«Коммерсант»: бывшего высокопоставленного сотрудника МВД и экс-сотрудника управления «К» ФСБ задержали по заявлению криминального авторитета Мирона

Бывшего сотрудника управления «К» ФСБ Игоря Фролова и экс-замначальника управления по раскрытию резонансных преступлений Главного управления угрозыска МВД Евгения Кузина задержали после заявления криминального авторитета Мирона Амадяна (Дмитрий Чантурия или Мирон). Об этом рассказали источники «Коммерсанта».

Газета отмечает, что Мирон, родственник криминального авторитета Деда Хасана, проходит потерпевшим по делу о взятке в 25 миллионов рублей. С заявлением он обратился в управление «М» ФСБ.

По данным источников «Коммерсанта», Фролов во время работы в ФСБ поддерживал Деда Хасана и членов его команды. После его убийства в 2012 году экс-сотрудник ФСБ продолжил сотрудничество с командой, в том числе с Мироном, но после отставки, через четыре года, оно прекратилось.

Фролов, утверждают источники «Коммерсанта», организовал информационную войну против Мирона в интернете. В частности, согласно материалам, племянник взял на себя руководство командой Деда Хасана после его смерти и претендует на наследство Захария Калашова (Шакро Молодого).

Это позволило Фролову вновь обратиться к Мирону и объяснить, что против него могут возбудить дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК). Из-за этого, как пишет «Коммерсант», Мирон должен был переписать на доверенное лицо одного из силовиков участок и выплатить им 25 млн рублей. Впоследствии Фролова и Кузина задержали, а при обысках изъяли 50 тысяч долларов и 4,5 млн рублей.

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Двух бывших силовиков арестовали накануне до 29 марта. Кузин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а Фролов — в посредничестве в этом (ч. 4 ст. 291.1 УК).

Фролова уволили из ФСБ после публикации «Новой» о связях офицера с лидерами криминального мира. Имени в публикации не называлось, но после нее Фролова отправили в отставку.