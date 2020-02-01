Cледователь по делу Анастасии Шевченко не смог зайти на заблокированный сайт «Открытой России». В МВД ему не помогли

Следователь по делу активистки Анастасии Шевченко Александр Толмачев не смог найти в ГУ МВД по Ростовской области специалиста для входа на заблокированный сайт «Открытой России». Об этом сообщил в своем телеграм-канале адвокат Сергей Бадамшин.

Как следует из материалов, следователь не смог зайти на сайт htpp://openrussia.org, заблокированный в 2017 году. «В связи с возникшей необходимостью, — говорится в официальном письме Толмачева на имя главы Бюро специальных технических мероприятий МВД по Ростовской области Юрия Даняева. — Прошу вас 04.12.2019 выделить сотрудника БСТМ ГУ МВД России по Ростовской области для его участия в качестве специалиста при осмотре интернет-сайта htpp://openrussia.org, доступ к которому ограничен».

Однако следователю, который не смог зайти на заблокированный сайт, и в Бюро специальных технических мероприятий ему помочь не смогли. «Сообщаем вам, что в БСТМ <...> сотрудников, которые могут принимать участие в следственных действиях и обладающих познаниями для разблокировки и осмотра интернет-сайтов, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации, нет», — говорится в официальном ответе ростовского главка.

Бадамшин уточнил «МБХ медиа», что в рамках расследования дела Шевченко сайт так и не изучили.

Напомним, Анастасия Шевченко стала первой в стране обвиняемой в участии в работе организации, которую Генпрокуратура признала «нежелательной» (ст. 284.1 УК). Она находится под домашним арестом с конца января прошлого года. Шевченко вменяют два эпизода по статье: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. 16 января ей продлили домашний арест до 20 марта. Позже аналогичные дела возбудили против бывших активистов «Открытой России» в Екатеринбурге, Краснодарском крае и Тюменской области.

Движение «Открытая Россия» было учреждено в ноябре 2016 года бизнесменом Михаилом Ходорковским. Оно не было зарегистрировано, его активистов стали преследовать после признания Генпрокуратурой «нежелательной» британской организации OR Otkrytaya Rossia в апреле 2017 года. В связи с этим 30 марта прошлого года в движении приняли решение о его ликвидации и создании общественной организации с тем же названием.