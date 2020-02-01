Минтранс предложил увеличить штрафы для таксистов и водителей автобусов за нарушения ПДД

Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов и водителей автобусов за нарушения правил дорожного движения. Поправки министерство предлагает внести в новый Кодекс об административных правонарушениях, они опубликованы на портале нормативно-правовых актов.

За езду на транспорте со сломанными тормозами или рулем предлагается повысить штраф с 500 рублей до 1 тысячи, за проезд на красный свет – с 1 тысячи до 2 тысяч, а за разворот в неположенном месте – до 2-3 тысяч.

Помимо этого, министерство предалагет ужесточить наказание для случаев, если таксист или водитель автобуса спровоцировал аварию, в которой пострадал человек. В этом случае Минтранс предлагает штрафовать нарушителей на 5-10 тысяч рублей или лишать прав на срок от года до двух лет.

Ранее Минюст предложил увеличить штрафы за превышение скорости для остальных водителей в несколько раз. До него с подобными предложениями выступало МВД.