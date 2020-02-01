В России вступил в силу закон о признании физлиц «иноагентами»

В России с 1 февраля вступил в силу закон, позволяющий признавать физических лиц «иностранными агентами». Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предполагает, что в соответствующий реестр можно вносить как россиян, так и иностранцев, которые сотрудничают со СМИ-«иноагентами» и сами получают деньги из зарубежных источников. Под сотрудничеством в законе понимается распространение материалов СМИ-«иноагентов» и участие в создании контента для них.

По закону те, кто попали в реестр, должны отчитываться перед Минюстом об иностранном финансировании. СМИ-«иноагенты» и граждане с таким статусом обязаны зарегистрировать в России юрлицо и упоминать в публикациях о своем статусе.

Нарушение закона предусматривает штрафы для граждан за первое нарушение — до 10 тысяч рублей, за повторные — до 50 тысяч. Для СМИ-«иноагентов» максимальный порог штрафа — 500 тысяч и 1 миллион рублей соответственно. Наказание за «грубое нарушение» закона (больше двух раз в год) для физлиц-«иноагентов» предполагается штраф до 100 тысяч рублей либо административный арест на 15 суток, для СМИ-«иноагентов» — 5 миллионов рублей.

Соответствующий реестр для средств массовой информации существует с 2017 года. Сейчас там находятся девять редакций: это «Голос Америки», а также «Радио Свобода» и его подразделения. Законопроект о физлицах-«иноагентах» внесли в декабре 2017-го, однако к обсуждению вернулись только после протестов в Москве летом 2019-го. Президент Владимир Путин подписал его в начале декабря.