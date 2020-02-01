Бизнесмен Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде топлива на Украину

Бизнесмен Михаил Гуцериев и его сын Саид стали свидетелями по делу о контрабанде около 100 тысяч тонн дизеля на Украину в 2017 году с нефтеперерабатывающего завода в Орске. Об этом рассказал РБК адвокат Анзор Ибрагимов, представляющий трейдер Cantarell Trading, который доставил дизель на Украину.

По его словам, в статусе свидетелей по делу находятся также четверо бывших и нынешних менеджеров компании «ФортеИнвест», принадлежащей Гуцериевым. Это Александр Кебадзе, Андрей Пятинов, Анастасия Судиловская и Магомед Евлоев. То, что бизнесмены и менеджеры проходят по делу свидетелями, подтвердил источник РБК.

В конце прошлого года СМИ сообщили об обысках в офисах компаний Гуцериева и у него дома. Сам он это отрицал и назвал информацию о следственных действиях «провокацией».

Ибрагимов рассказал РБК, что дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, входящего в «ФортеИнвест», возбудили еще в ноябре 2019 года. По его словам, подозреваемым по этому делу проходит только капитан судна Виктор Абдулхаликов, доставивший дизель на Украину. Представитель «ФортеИнвеста» сказал РБК, что «трейдер проявил недобросовестность», так как знал о необходимости специального разрешения для поставок на Украину.