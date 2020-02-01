Сенат США проголосовал против вызова свидетелей по делу об импичменте Трампа

Большинство американских сенаторов проголосовали против вызова свидетелей и сбора доказательств по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

«Против» выступил 51 сенатор, «за» — 49. Вызвать в контролируемый республиканцами Сенат свидетелей, таких как бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, планировали демократы, отмечает Reuters, которые выступают за импичмент Трампа.

Итоговое голосование по импичменту президента США сенаторы решили провести 5 февраля в 16:00 по вашингтонскому времени (00:00 мск 6 февраля). За два дня до этого пройдут слушания окончательных аргументов как в защиту американского лидера, так и против него.

Ранее в распоряжении газеты The New York Times оказался черновик книги Болтона, информацию из которой он мог озвучить в Сенате. В книге якобы утверждалось, что Трамп отказывался размораживать военную помощь Украине, пока она не направит в США все документы по делу основного конкурента американского лидера на выборах 2020 года Джо Байдена, а также его сына Хантера и не инициирует собственное расследование. CNN сообщал, что Белый дом потребовал удалить из мемуаров Болтона «секретную информацию».

Дело об импичменте Трампа запустила осенью прошлого года Палата представителей. Поводом для этого стали сообщения об июльском звонке Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому — якобы с требованием расследовать возможную коррупционную составляющую при работе сына Байдена в украинской газовой отрасли. Минюст США нарушений в разговоре не нашел.

Комитет Палаты представителей обвинил Трампа в злоупотреблении властью, так как президент мог «влиять на военную помощь Украине, чтобы добиться расследования, которое помогло бы ему во второй предвыборной кампании».