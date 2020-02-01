Число умерших от китайского коронавируса достигло 259 человек

Число умерших от нового вида коронавируса в Китае достигло 259 человек, сообщает South China Morning Post.

Количество заразившихся по всему миру превысило 11,9 тысячи человек, из них более 11,8 тысячи в Китае. Случаи заражения были зафиксированы в 31 провинции КНР.

Инфицированные есть и на территории других государств, в том числе США, Канады, Великобритании, Франции и Тайланда. Из-за коронавируса Cоединенные Штаты решили ввести режим чрезвычайной ситуации на территории страны. Он начнет действовать с 17:00 2 февраля по вашингтонскому времени (01:00 мск 3 февраля)

О новом коронавирусе объявили в конце 2019 года. Специалисты предполагают, что он возник на одном из рынков морепродуктов в городе Ухань. По их мнению, источником коронавируса были дикие животные, которыми незаконно торговали там. По данным китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию. Всемирная организация здравоохранения объявила происходящее медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.

Накануне российский вице-премьер Татьяна Голикова объявила о двух подтвержденных случаях коронавируса на территории России – в Забайкалье и в Тюменской области. В последней сначала не подтвердили это, но позже сообщили, что случай заражения в регионе действительно есть.

Из-за коронавируса Россия ограничила авиа- и железнодорожное сообщение с Китаем. Голикова также объявила об эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй и Уханя.