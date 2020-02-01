Великобритания официально покинула Евросоюз

Великобритания официально перестала быть членом Евросоюза. Она была в его составе в течение 47 лет.

Сторонники Brexit на площади Парламента в Лондоне. Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости

Brexit произошел в 23:00 31 января по местному времени (02:00 мск). Перед официальным выходом страны из ЕС, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что «многие <…> испытывают чувство тревоги и потери», но пообещал, что Brexit приведет к возрождению «силы независимой мысли и действий» Великобритании, отмечает The Guardian.

В связи с Brexit ЕС опубликовал официальное заявление. «Хотя мы сожалеем о решении Соединенного Королевства покинуть наш союз, мы полностью уважаем этот выбор и готовы двигаться вперед», — говорится в нем.

При этом переходный период продлится до конца 2020 года. На это время Великобритания останется членом единого рынка и таможенного пространства.

По результатам референдума, который прошел в 2016 году, Brexit поддержали 51,9% избирателей. Тогда за выход Великобритании из ЕС проголосовали большинство жителей Уэльса (52,5%) и Англии (53,4%), в Шотландии и Северной Ирландии большинство, наоборот, было против Brexit (62% и 55,8% соответственно).

Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года, но Палата общин трижды отклоняла проекты соглашения между Лондоном и Брюсселем. Из-за разногласий по Brexit бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в начале июня прошлого года подала в отставку, а в июле на этот пост избрали Бориса Джонсона.

Джонсон настаивал, что страна выйдет из ЕС 31 октября 2019 года со сделкой или без нее, однако парламентарии выступили против этого. В итоге, после того, как партия Джонсона получила большинство мест в нижней палате, Brexit назначили на 31 января 2020 года.