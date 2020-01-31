ProtonMail удалил аккаунты, с которых рассылали письма о лжеминировании в России. Ранее Роскомнадзор заблокировал почтовый сервис

Швейцарский почтовый сервис ProtonMail заблокировал все аккаунты, которые использовались для массовой рассылки ложных сообщений об угрозах минирования зданий в России. Об этом сообщается на сайте компании.

«Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail. <...> Все задействованные аккаунты были идентифицированы и навсегда заблокированы», — сообщили в компании, добавив, что вся имеющаяся информация о владельцах аккаунтов была сохранена и может быть передана российским властям.

Как отметили представители швейцарского сервиса, блокировка ProtonMail на территории России «неэффективна и неуместна», так как это не помешает киберпреступникам отправлять угрозы с помощью другой почтовой службы или использовать VPN. В компании отметили, что заявление российских властей о том, что сервис отказался от сотрудничества, не соответсвует действительности — ни ProtonMail, ни швейцарское правительство не получали никаких запросов от России.

«Нежелание российского правительства обратиться к нам за помощью помешало быстрому задержанию ответственных за угрозы взырва», — отметили в компании.

Ранее Роскомнадзор по жалобе ФСБ ограничил на территории России доступ к почтовому сервису ProtonMail, а также голландского Startmail. Однако, как отмечала «Новая газета», Startmail можно было воспользоваться через VPN.

На следующий день после анонса о блокировке Startmail рассылка о лжеминировании начала приходить с Protonmail — причем с почтового адреса с именем пользователя mr.bortnikov, в честь директора ФСБ Александра Бортникова.

Волна сообщений о минированиях началась в городах России в конце ноября. По оценкам Интерфакса, только в Москве общее число эвакуированных за это время составило около 1,55 миллиона человек. Больше всего эвакуаций в столице провели 19 декабря — около 170 тысяч человек.