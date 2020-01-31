«Дождь» закроет бесплатный доступ к прямому эфиру из-за нехватки денег

Телеканал «Дождь» закроет беспланый доступ к прямому эфиру из-за нехватки денег. Об этом заявила гендиректор телеканала Наталья Синдеева.

По ее словам, теперь эфир вновь будет доступен только по платной подписке, так как после открытия эфира телеканал потерял около 15% подписчиков.

«Мы каждый месяц считали и пытались понять, можем ли мы нашими донатами, которые есть <...> компенсировать отток денег от подписки, – к сожалению, не получается. Мы приняли очень непростое для себя решение, проанализировав все, увидев, что мы просто, если мы дальше оставим открытый эфир, а количество донатов не будет расти <...> то мы просто не сможем работать», — цитирует Синдееву ТАСС.

Она уточнила, что итоговый выпуск новостей в 20:00 мск останется бесплатным для просмотра на сайте.

«Дождь» открыл бесплатный доступ к прямому эфиру накануне митинга 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Телеканал отмечал, что один день прямого эфира обходится в 680 тысяч рублей и призывал зрителей оформлять пожертвования.