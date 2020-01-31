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Заражено — 9935 (в России — 2), смертей — 213. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом
В тюменском департаменте здравоохранения не подтвердили случай заболевания коронавирусом
Иван Жилинспецкор
Случай заражения коронавирусом в Тюменской области пока не подтвержден. Об этом сообщила пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.
«В Тюменскую Областную клиническую инфекционную больницу была доставлена студентка, которая вернулась из Китая — с признаками ОРВИ. С ней еще летели четыре молодых человека, а также общалась комендант общежития. Несмотря на то, что люди чувствовали себя хорошо, они были госпитализированы также для проведения диагностики. У них взяты лабораторные пробы, которые проходят двойную проверку. Результаты первой диагностики — отрицательные. Контрольные результаты по второй проверке, которую проводит лаборатория „Вектор“ из Новосибирска еще ожидаются», — пояснила Малыгина.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом: в Тюменской области и Забайкальском крае. По ее словам, оба больных помещены в боксированные палаты, им оказывается необходимая медицинская помощь.
После этого Россия ограничила авиасообщение с Китаем кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом, отметила вице-премьер, власти не собираются закрывать почтовые и грузовые перевозки с Китаем.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Всего на данный момент известно, что инфицировано почти десять тысяч человек, 213 — умерло.
Китайские власти объявили о вспышке ранее неизвестного коронавируса 31 декабря. Специалисты предполагают, что он возник на одном из рынков морепродуктов в городе Ухань. Согласно наиболее популярным версиям, источником коронавируса были дикие животные, которыми незаконно торговали на рынке. По данным китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию.
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