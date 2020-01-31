В Москве проходят пикеты в поддержку фигурантов «московского дела» и других политзаключенных

В Москве несколько десятков человек вышли к станциям метро с плакатами за свободу политических заключенных. Организаторы еженедельной акции объявили, что сегодня пикеты проходят в поддержку фигурантов «московского дела» Егора Лесных и Максима Мартинцова, которым ранее Мосгорсуд оставил приговоры без изменения.

Фото: Мария Ефимова / «Новая газета»

«На примере пересмотра дела [осужденного за неоднократное нарушение правил проведения митингов Константина] Котова мы видим, что общественный резонанс работает. Поэтому с каждым разом нас должно быть все больше и больше,

— отметили организаторы пикетов. — Метропикеты внесли свой вклад в то, что сейчас о политзаключенных знает уже 70% россиян. В наших силах сделать так, чтобы эта цифра была 100%. Надо продолжать».

О проведении регулярных пикетов в поддержку политзаключенных в октябре прошлого года объявила Ассоциация независимых муниципальных депутатов Москвы. Акции проходят каждую пятницу. Цель активистов, вышедших на улицы с плакатами — рассказать жителям столицы о несправедливом уголовном преследовании.