Спасатели раскрыли обстоятельства гибели рабочего при обрушении крыши спорткомплекса в Петербурге

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

29-летний Матвей Кучеров из Петрозаводска погиб при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский». Фрагменты его тела обнаружили под завалами.

Падение с огромной высоты Матвея Кучерова, не успевшего запрыгнуть в строительную люльку, произошло на глазах у его коллеги (имя пока не называется спасателями), который находился поблизости. Тот спасся, но сам получил травмы.

Молодой человек, по пока невыясненным причинам, не соблюдал нормы безопасности, а именно — во время демонтажа кровли не был пристегнут страховочным тросом. Однако, как подчеркивают активисты, выступающие против любых работ на данном объекте (в соцсетях зарегистрирована инициативная группа защитников СКК «Петербургский»), Кучеров в принципе не мог находиться на том месте, откуда упал. Ни согласованного проекта, ни разрешений на проведение каких-либо работ у подрядчиков изначально не было и до сих пор нет.

«Новая газета» пытается выяснить, кто именно вел работы по демонтажу. Компании, заявленные как подрядчики (одна из главных — «СК Прайд»), в настоящее время отрицают свою причастность к случившемуся.

Разрешение имелось только на установку забора. Ограждение и сейчас стоит, высокое и крепкое, благодаря чему с осени 2019 года на арену не могли и не могут попасть ни журналисты, ни активисты.

— Площадь обрушения конструкций СКК «Петербургский» пока неизвестна — добавили «Новой» в региональном МЧС. — По предварительной информации спасателей, работающих на месте, под завалами могут находиться другие рабочие.

Всего на объекте (общей площадью — не менее 150 000 кв. м, и вместимостью — не менее 20 тысяч зрителей) на утро 31 января могли трудиться сотни человек. Численность рабочих неизвестна, как и то заключались ли с ними официально трудовые договора и на каких условиях они работали.

Петербург