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Член группы по изменению Конституции Елена Альшанская поддержала предложение «Новой» закрепить право детей с орфанными заболеваниями на медпомощь
«Новая газета»редакция
Член рабочей группы по изменению Конституции и руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская поддержала инициативу «Новой газеты» включить в текст Конституции право детей на медицинскую помощь.
«Я поддерживаю предложение, передам его на обсуждение комиссии и оценку юристам», — сообщила в разговоре с «Новой» Альшанская.
Ранее «Новая газет» запустила петицию с требованием внести в 75 статью Конституции пункт 7: «В Российской Федерации гарантируется медицинская помощь детям, страдающим орфанными заболеваниями».
«В России десятки тысяч детей имеют редкие (орфанные) диагнозы. Многие из них нуждаются в дорогостоящем лечении. Государство не только не обеспечивает такое лечение, но и годами не решает задачу централизованных закупок необходимых лекарств, создания официальных реестров больных», — говорится в тексте петиции.
Подписать петицию можно на сайте Change.org
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