Член группы по изменению Конституции Елена Альшанская поддержала предложение «Новой» закрепить право детей с орфанными заболеваниями на медпомощь

Член рабочей группы по изменению Конституции и руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская поддержала инициативу «Новой газеты» включить в текст Конституции право детей на медицинскую помощь.

«Я поддерживаю предложение, передам его на обсуждение комиссии и оценку юристам», — сообщила в разговоре с «Новой» Альшанская.

Ранее «Новая газет» запустила петицию с требованием внести в 75 статью Конституции пункт 7: «В Российской Федерации гарантируется медицинская помощь детям, страдающим орфанными заболеваниями».

«В России десятки тысяч детей имеют редкие (орфанные) диагнозы. Многие из них нуждаются в дорогостоящем лечении. Государство не только не обеспечивает такое лечение, но и годами не решает задачу централизованных закупок необходимых лекарств, создания официальных реестров больных», — говорится в тексте петиции.

Подписать петицию можно на сайте Change.org