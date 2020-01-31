Блокировку счетов сотрудников ФБК продлили еще на полгода

Басманный суд Москвы вновь продлил арест 126 банковских счетов сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и региональных штабов политика Алексея Навального. Об этом «Новой газете» рассказала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Судья ушла, вернулась и уже читает решение об очередном продлении блокировок. Экспресс-правосудие снова в действии. — Команда Навального (@teamnavalny) January 31, 2020

Судья Сафина удовлетворила ходатайство следствия, которое потребовало заблокировать счета до начала августа. Как отметила Ярмыш, замороженными останутся 92 счета в «Сбербанке» и еще 34 в «Альфа-Банке». Почти все они принадлежат физическим лицам.

В августе против ФБК возбудили дело об отмывании миллиарда рублей, позже сумму снизили до 75 миллионов рублей. По версии следствия, в организацию поступила «крупная сумма денег» в рублях и в иностранной валюте. По словам Леонида Волкова, это были пожертвования фонду и президентской кампании политика. После этого в офисе фонда и дома у его сотрудников прошли обыски.