Новая газетастать со–
участником

онлайн

Заражено — 9924, смертей — 213. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф в несколько миллионов рублей

Общество

1
 

Роскомнадзор возбудил административное дело против Twitter и Facebook. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Дело возбуждено по статье о нарушении законодательства в области персональных данных (ч. 8 ст. 13.11. КоАП). Компаниям по ней грозит штраф от 1 миллиона рублей до 6 миллионов. 

Поводом для возбуждения дела стало то, что компании не предоставили в установленный срок сведений о том, что они выполнили требования по локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположеннных в России. 

В конце 2018 года глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил Twitter и Facebook штрафами, если компании не ответят на письма Роскомнадзора о начале проверки соблюдения законодательства о локализации данных россиян на территории России. Впоследствии их оштрафовали на три тысячи рублей. 

31 января прошлого года Жаров вновь направил запросы в Twitter и Facebook по поводу локализации баз данных российских пользователей. 

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
em, twitter, facebook, роскомнадзор

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera