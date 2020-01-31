Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф в несколько миллионов рублей

Роскомнадзор возбудил административное дело против Twitter и Facebook. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по статье о нарушении законодательства в области персональных данных (ч. 8 ст. 13.11. КоАП). Компаниям по ней грозит штраф от 1 миллиона рублей до 6 миллионов.

Поводом для возбуждения дела стало то, что компании не предоставили в установленный срок сведений о том, что они выполнили требования по локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположеннных в России.

В конце 2018 года глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил Twitter и Facebook штрафами, если компании не ответят на письма Роскомнадзора о начале проверки соблюдения законодательства о локализации данных россиян на территории России. Впоследствии их оштрафовали на три тысячи рублей.

31 января прошлого года Жаров вновь направил запросы в Twitter и Facebook по поводу локализации баз данных российских пользователей.