В Петербурге рухнула крыша спортивно-концертного комплекса. Под завалами могут быть люди

При демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рухнула крыша, по предварительным данным, под ней мог оказаться один рабочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спасательные службы.

Площадь обрушения пока неизвестна, по данным агентства, есть и другие пострадавшие. На видеозаписи, которую опубликовала «Фонтанка.ру» можно увидеть, как рабочий, не успев зацепиться, срывается вниз.

Дополняется.