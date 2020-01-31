В Забайкалье и Тюменской области выявлены два случая заболевания коронавирусом. Россия ограничила авиасообщение с Китаем

В России выявлены два первых случая заражения китайским коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Интерфакс.

«Выявлено двое больных коронавирусом в России — в Забайкалье и Тюменской области, оба граждане Китая», — сказала Голикова по итогам заседания оперативного штаба.

По ее словам, заболевшим оказывается необходимая помощь. Голикова заверила, что риска распространения коронавируса в России нет: оба больных были помещены в боксированную палату, были проведены все необходимые мероприятия и контактные обследования.

Кроме того, Голикова заявила, что Россия ограничила авиасообщение с Китаем кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом, отметила вице-премьер, власти не собираются закрывать почтовые и грузовые перевозки с Китаем.

Голикова добавила, что Россия начнет эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй и Уханя в Китае. После этого они будут помещены в карантин на 14 дней.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. При этом пока ВОЗ не видит оснований для введения дополнительных ограничений на международные поездки и торговлю. Всего на данный момент известно, что инфицировано почти десять тысяч человек, 213 — умерло.

Китайские власти объявили о вспышке ранее неизвестного коронавируса 31 декабря. Специалисты предполагают, что он возник на одном из рынков морепродуктов в городе Ухань. Согласно наиболее популярным версиям, источником коронавируса были дикие животные, которыми незаконно торговали на рынке. По данным китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию.