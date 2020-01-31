Грету Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию мира

Шведские депутаты выдвинули 17-летнюю эко-активистку Грету Тунберг и ее климатическое движение «Пятницы ради будущего» на Нобелевскую премию мира 2020 года. Письмо с просьбой рассмотреть кандидатуру девушки в Нобелевский комитет направили представители Левой партии, передает агентство TT.

По словам парламентариев, проделанная Тунберг работа по созданию глобального движения поспособствовала тому, что о проблемах климата стали говорить на самом высоком уровне. Именно благодаря девушке, по их мнению, в мире стали больше уделять внимания защите окружающей среды. Они отметили, что игнорирование проблемы может спровоцировать конфликты и вызвать потоки беженцев.

Кандидатуру эко-активистки уже второй раз выдвигают на престижную премию, однако в прошлом году ее присудили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду за разрешение конфликта с соседней Эритреей, который унес жизни более 700 тысяч человек.

Тунберг получила широкую известность благодаря «Школьной забастовке за климат». Она перестала посещать школу по пятницам и вместо этого стала выходить с одиночными пикетами к зданию парламента Швеции, требуя снизить уровень выброса парниковых газов в стране.

В сентябре Тунберг выступила на Генассамблее ООН. Тогда она обвинила мировых лидеров в бездействии и нежелании бороться с проблемой изменения климата. На прошедшем 21 января форуме в Давосе эко-активистка обвинила СМИ в замалчивании проблем окружающей среды. В декабре журнал Time назвал ее человеком года.