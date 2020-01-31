Верховный суд отказался пересматривать приговор активисту Константину Котову. Ранее это постановил сделать КС

Верховный суд отказался пересматривать приговор активисту Константину Котову, приговоренному к четырем годам колонии по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (ст. 212.1 УК). Об этом в своем фейсбуке сообщила адвокат Мария Эйсмонт.

ВС объяснил отказ от пересмотра приговора Котову тем, что он не рассматривает определение Конституционного суда по его делу как новое обстоятельство, так как ст. 212.1 УК не была признана не соответствующей Конституции.

В ответе Верховного суда (есть в распоряжении «Новой газеты») говорится, что сформулированные КС правовые позиции и предписание о пересмотре судебных решений могут быть исполнены после подачи жалобы в кассационный суд. Эйсмонт отметила, что защита предполагала возможность такого ответа и добавила, что жалобу на приговор активисту уже подали в кассацию.

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову 27 января. Он посчитал, что Тверской суд Москвы и Мосгорсуд не учли постановление по жалобе активиста Ильдара Дадина, приговор которому по ст. 212.1 УК впоследствии отменили, хотя ст. 212.1 УК и тогда не была признала несоответствующей Конституции. Постановление КС 2017 года обязало следствие доказывать в поступках обвиняемого «угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку или иным конституционно охраняемым ценностям».

Дело против Котова возбудили после его задержания у памятника героям Плевны на митинге 10 августа прошлого года. Согласно записям с камеры наблюдения, которые публиковала защита, активиста тогда отвели в автозак сразу после выхода из вестибюля метро. Во время заседания суд, по мнению адвокатов, рассмотрел не все доказательства со стороны защиты.