СК назначил сестрам Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы

Следственный комитет решил провести дополнительные психолого-психиатрические экспертизы по делу сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца Михаила. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

«Перед экспертами поставят вопрос о том, могли ли сведения, которые содержатся в переписке девушках о денежных средствах, влиять на выводы относительно их психического состояния. До этого психолого-психиатрические экспертизы проводились на основании материалов уголовного дела, но им в то время не были представлены сведения об этой переписке девушек», — уточнил он.

Новые исследования СК назначил «для объективности», их проведут с учетом всех материалов дела по требованию Генпрокуратуры. Накануне стало известно, что надзорное ведомство обязало СК переквалифицировать обвинение сестер с убийства на необходимую самооборону. Еще в декабре оно вернуло дело на доработку, после чего следствие обжаловало это решение. В свою очередь, Генпрокуратура отказала в удовлетворении этой жалобы.

Напомним, сестер Хачатурян обвиняли по делу об убийстве группой лиц по предварительному сговору своего 57-летнего отца Михаила. Защита утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны после многолетних истязательств, побоев и сексуального насилия со стороны отца. Дополнительная экспертиза подтвердила, что насильственные действия Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью девушек.