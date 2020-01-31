Минспорт приостановил госаккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики

Минспорт России приостановил действие государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщается на сайте министерства.

Такое решение было принято из-за невыполнения ею законодательства в сфере предотвращения допинга в спорте, в том числе из-за «систематического нарушения спортсменами ВФЛА Общероссийских антидопинговых правил и правил доступности, наличия фактов запрещенного сотрудничества». Минспорт считает, что руководство федерации не обеспечило ее надлежащее участие в борьбе с допингом как на национальном, так и на международном уровне.

«Решение о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА направлено на защиту интересов российских спортсменов, не повлечет дополнительных рисков и ухудшения положения легкоатлетов, имеющих индивидуальный допуск к международным соревнованиям, а также не повлияет на целостность всероссийских и межрегиональных соревнований и подготовку к ним», — уточнил Минспорт.

При устранении нарушений министерство пообещало восстановить госаккредитацию ВЛФА.

Ранее гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус допустил, что легкоатлеты из России могут пропустить Олимпийские игры в Токио, которые пройдут этим летом. Он назвал ситуацию в федерации «критической».

В 2015 году членство ВФЛА в международной ассоциации легкой атлетики приостановили из-за допингового скандала, с тех пор российские легкоатлеты имеют право выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом.

В конце ноября исполком Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) отстранил от работы президента федерации Дмитрия Шляхтина из-за его возможного вмешательства в расследование дела российского спортсмена Данила Лысенко, которому запретили участвовать в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. Позже Шляхтин подал в отставку, сейчас его обязанности исполняет глава федерации легкой атлетики Петербурга Юлия Тарасенко.