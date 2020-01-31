В Великобритании выявили два случая заражения новым типом коронавируса 

Минздрав Великобритании заявил о первых двух случаях заражения новым типом коронавируса в стране, сообщает «Би-би-си».

Известно, что заболевшие — члены одной семьи.

Помимо этого, два новых случая заражения выявлены в Италии. Из-за этого правительство объявило в стране чрезвычайное положение.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По последним данным, только в Китае инфицированы 9810 человек, 213 человек погибли; зафиксировано 98 случаев заболевания в 18 странах. При этом пока ВОЗ не видит оснований для введения дополнительных ограничений на международные поездки и торговлю.

Китайские власти объявили о вспышке ранее неизвестного коронавируса 31 декабря. Специалисты предполагают, что он возник на одном из рынков морепродуктов в городе Ухань. Согласно наиболее популярным версиям, источником коронавируса были дикие животные, которыми незаконно торговали на рынке. По данным китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию.