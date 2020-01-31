Приговоры фигурантам «московского дела» Егору Лесных и Максиму Мартинцову оставили без изменения

Мосгорсуд оставил в силе приговор фигурантам «московского дела» Егору Лесных и Максиму Мартинцову, передает корреспондент «Новой газеты».

Максим Мартинцов и Егор Лесных в зале Мещанского суда. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Сторона защиты настаивала на том, что в отсутствие потерпевших рассматривать апелляцию нельзя, но суд продолжил заседание. Помимо этого, она ходатайствовала о возвращении материалов дела в Мещанский суд для устранения процессуальных нарушений и предоставлении дополнительного времени на ознакомление с материалами дела. Последнее ходатайство поддержало обвинение, суд дал 15 минут в рамках перерыва.

Мартинцов во время установления судьей личности сообщил о своей болезни: адвокат Максим Игнатьев рассказывал, что у его подзащитного отит перешел в хроническую стадию и из-за этого у него начались проблемы со слухом. Несмотря на это, подсудимый не отказался участвовать в заседании.

Перед судом прошли одиночные пикеты в поддержку Мартинцова и Лесных.

Фото: Илья Азар / «Новая газета»

Мартинцова 6 декабря прошлого года приговорили к 2,5 годам колонии по делу о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) Лесных – к трем годам. Суд установил, что он вместе с еще одним фигурантом Александром Мыльниковым, которому дали два года условно, применили насилие, не опасное для здоровья, в отношении росгвардейца Максима Косова. Их дела объединили в одно, добавив отягчающее обстоятельство: совершение преступления группой лиц.