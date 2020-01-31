В Орловской области произошел взрыв газа в строящемся цеху завода, есть погибшие

В городе Мценск Орловской области в строящемся цехе предприятия «МРК» произошел взрыв газа, по меньшей мере, четыре человека погибли, трое пострадали. Об этом «Новой газете» сообщил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.

«Произошел взрыв газа на объекте, где шли ремонтные работы в цехе предприятия ООО «МРК». В настоящий момент известно уже о пяти погибших и о трех пострадавших», — уточнил он.

Цех, где произошел взрыв. Фото: паблик «Вконтакте» «Подслушано Мценск»

В главном управлении МЧС России по региону «Новой» рассказали, что сообщение о взрыве поступило около десяти часов. Там подтвердили, что был хлопок газа без последующего горения. В результате, в здании обрушилась кровля. У экстренной службы есть информация пока только о четырех погибших.