«Коммерсант»: поставки смартфонов из Китая в Россию приостановили из-за коронавируса

Китайские производители смартфонов Huawei (в том числе бренд Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE, Lenovo и американская Apple, чье производство находится к Китае, начали переносить сроки поставок оборудования в Россию до 10 февраля, сообщили «Коммерсанту» два источника.

Один из собеседников издания рассказал, что в письмах партнерам компании объясняют перенос поставок продлением в Китае каникул в честь Нового года из-за вспышки нового коронавируса. В связи с ситуацией в городе Ухань, где возникла инфекция, компании экстренно переключаются на схемы поставок из других регионов Китая и Азии, уточнил другой источник.

В пресс-службе Vivo «Коммерсанту» подтвердили данные о переносе поставок, но заверили, что на потребителях это не скажется. Представители Huawei, Lenovo, Apple не прокомментировали информацию о переносе поставок.

При задержке в течение не более двух недель заметного воздействия на российский рынок не будет, объяснил «Коммерсанту» директор департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Вьюков. Однако если она продлится дольше, по его словам, появится определенный дефицит, но для бизнеса это может быть полезно, так как он снизит складские запасы и оздоровит ситуацию у дистрибуторов и ритейла.

Негативные последствия возможны, если задержка продлится больше месяца-полутора, добавил Вьюков. В этом случае цены на смартфоны вырастут на 10-15% к концу февраля, а к середине марта начнут заканчиваться актуальные товары, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, рост цен повлечет за собой падение спроса.

Каждый второй смартфон, приобретенный в прошлом году – китайский, отмечает «Коммерсант» со ссылкой на данные «М.Видео—Эльдорадо». В частсности, Huawei и Honor занимают треть российского рынка смартфонов, общий объем которого составил 495 млрд рублей в прошлом году.

Новый коронавирус появился в Китае в конце прошлого года. Сейчас число погибших от него превысило 210 человек, зараженных по всему миру – 9,8 тысячи. Помимо Китая, случаи инфицирования зафиксировали в том числе в США, Германии, Таиланде, Франции, Финляндии, Сингапуре и Канаде. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Вирус возник, предположительно, на рынке морепродуктов в Ухане. Специалисты предполагают, что источником коронавируса были дикие животные, которыми незаконно там торговали. По данным китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию.

На территории России случаев заболевания не выявлено. В качестве мер предосторожности в РЖД приостановили железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января, а студентам из КНР российские власти решили продлить каникулы до марта.