Ассоциация по защите прав в интернете: книжные издательства теряют более 55 млрд рублей в год из-за пиратства в Telegram

Из-за пиратских копий книг в Telegram-каналах издатели теряют более 55 млрд рублей в год при размере книжного рынка в 92 млрд. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор представляющей интересы книжных издательств Ассоциации по защите прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко.

По его словам, пиратские копии книг распространяют около 200 Telegram-каналов, совокупная аудитория которых – 2 млн человек. Мессенджер сейчас – один из самых крупных источников пиратства в рунете, так как он очень популярен среди россиян, отметил Рябыко.

Бороться с пиратством в Telegram через блокировку правообладатели не могут, потому что с апреля 2018 года доступ к этому мессенджеру по решению суда формально заблокирован. На обращения АЗАПИ, по словам главы ассоциации, Telegram не реагирует, а добиваться ограничения пиратства издатели могут только через обращения в Apple и Google, которые владеют операционными системами для смартфонов.

АЗАПИ планирует добиваться от Telegram внедрения в мессенджер «цифрового отпечатка» для возможности поиска копий контента, либо введения обязательной верификации владельцев каналов, чтобы в дальнейшем им предъявлять юридические претензии, уточнил Рябыко.

Из-за пиратства на Telegram жалуются также производители фильмов и сериалов, отмечают «Ведомости». По словам гендиректора видеосервиса more.tv Дениса Горшкова, был небольшой период, когда мессенджер реагировал на жалобы, но последние обращения он оставил без ответа. Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин уточнил, что если мессенджер отвечает на запросы, то его реакция занимает несколько недель, а для премьер и спортивных трансляций это критично.

Основатель мессенджера Павел Дуров на запрос «Ведомостей» не ответил. Ранее американскому изданию The Outline представитель Telegram заявил, что сервис постоянно улучшает инструменты модерирования контента.

Напомним, Роскомнадзор в апреле 2018 года начал блокировку Telegram по решению суда из-за того, что мессенджер отказался предоставить ключи дешифровки ФСБ. При этом он работает у большинства россиян. Mediascope весной прошлого года сообщал, что мессенджер остается в тройке самых популярных.