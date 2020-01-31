«Это была сиюминутная слабость»: подавшая в отставку после скандала с блокадниками глава горсовета Керчи передумала уходить с работы

Глава горсовета Керчи Мая Хужина передумала уходить с госслужбы и решила отозвать свое заявление об отставке, которое она подала после скандала с ветеранами. Об этом крымская чиновница заявила ТАСС.

Мая Хужина и Лариса Щербула в гостях. Фото: пресс-служба горсовета Керчи

«Вчера я написала заявление, поддавшись сиюминутной женской слабости. Во-первых, заявление написано неправильно, а во-вторых меня выбирали люди... Избиратели мне звонят и говорят, что со мной. Поэтому я остаюсь», — прокомментировала она свое вчерашнее решение.

Скандал разгорелся после того, как Хужина и ее заместительница Лариса Щербула посетили 11 человек, переживших блокаду Ленинграда. Женщины вручили им по батону белого хлеба в целлофановых пакетах, назвав его «символическим», и медали почетного знака «Почетная грамота Керченского городского совета». СМИ отмечали, что на опубликованных снимках чиновницы были в меховых шубах.

В Госсовете республики назвали акцию кощунственной, а глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что действия Хужиной и ее подчиненных — издевательство над ветеранами. Он предложил провести служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии, лишить их депутатских мандатов и исключены из партии.

В качестве извинения крымские власти предложили блокадникам и их сопровождающим двухнедельные путевки в крымские санатории.