Путин решил ужесточить наказание за оскорбления

Президент Владимир Путин решил ужесточить ответственность за оскорбления. Проработать этот вопрос до первого июня он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайно, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поставил задачу совершенствовать механизмы опровержения недостоверной информации. Он также поручил Генпрокуратуре и Роскомнадзору при участии Верховного суда проанализировать правоприменительную практику по делам, возбужденным из-за распространения в интернете порочащей информации, а затем сформулировать предложения для улучшения правоприменительной деятельности в этой сфере.

Поручения президента появились по итогам декабрьского заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, в ходе которого член совета Кирилл Кабанов заявил о необходимости увольнять чиновников за хамство и оскорбления граждан. Тогда Путин заявил, что проблему можно решить, «перестроив» статью об оскорблениях чести и достоинства (ст. 5.61 КоАП).

В 2011 году статьи об оскорблениях и клевете были декриминализированы, ими дополнили кодекс об административных правонарушениях. О каких конкретно оскорблениях идет речь в поручении президента и предполагается ли возвращение соответствующих статей в Уголовный кодекс, пока неизвестно.