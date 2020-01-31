Врио главы Чувашии отправил региональное правительство в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев отправил правительство региона в отставка. Об этом сообщает ТАСС.

«Я подписал сегодня указ об отставке правительства <...>. Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность», – сказал Николаев.

Ранее на главу регионального правительства Ивана Моторина за оскорбление депутата местного Госсовета Сергея Семенова во время публичного мероприятия составили административный протокол (ч. 2 ст. 5.61 КоАП). Конфликт между ними произошел в прошлом году, когда Семенов сказал Моторину, что власти, которым принадлежало 37% акций разорившегося «Чувашкредитпромбанка», «намеренно из банка не выпускали клиентов». В ответ Моторин посоветовал Семенову прекратить «молоть языком», перепутав его отчество.

На этой неделе президент Владимир Путин отправил в отставку прошлого главу Чувашии Михаила Игнатьева, до этого исключенного из «Единой России». Поводом для такого решения стали резкие высказывания Игнатьева в адрес журналистов и скандал с вручением ключей сотруднику пожарной части.

Напомним, выступая на Дне печати, Игнатьев призвал «мочить» критикующих власть журналистов, а во время вручения пожарным новой техники он заставил одного из офицеров МЧС подпрыгнуть, чтобы дотянуться за ключами. Сам Игнатьев утверждал, что церемония вручения техники проходила «на позитивных эмоциях», а его слова о журналистах: по его мнению, их «передернули и переиначили».