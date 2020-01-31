Исследование: индекс счастья россиян снизился до минимума с 2013 года

Индекс счастья россиян упал до минимума за шесть лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International, с которыми ознакомились «Ведомости».

По данным исследования, 42% жителей России считают себя счастливыми, 18% – несчастными. Таким образом, индекс счастья в стране равен 24 п. п., что в два раза меньше мирового (48 п. п.). Исследователи отметили, что за два года этот показатель в России снизился более чем в два раза (с 50 п.п).

В мире же больше половины респондентов считают себя счастливыми (59%), а несчастными – 11%, остальные затруднились ответить на вопрос. Индекс счастья в среднем по миру не изменился по сравнению с результатами прошлого опроса. В исследовании участвовали 45 тысяч респондентов из 46 стран.

Согласно опросу Gallup, самый высокий индекс счастья у Колумбии, Индонезии и Эквадора. Вице-президент Gallup International Андрей Милехин объяснил, что жители Латинской Америки и Юго-Восточной Азии в целом более оптимистичны и открыты из-за темперамента, мягкого климата и культурных традиций.