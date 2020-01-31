Минюст предложил увеличить штрафы за превышение скорости в несколько раз

Минюст предложил повысить штрафы для водителей за превышение скорости, они будут начинаться от 3 тысяч рублей. Проекты Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и процессуального КоАП опубликованы на официальном портале нормативно-правовых актов.

Изменения вступят в силу с 1 января следующего года. Штрафы планируется увеличить в несколько раз, отмечает «Коммерсант». В частности, КоАП предусматривает следующие изменения:

Увеличение штрафа за превышение скорости на 20–40 км/ч с 500 рублей до 3 тысяч,

За превышение на 40–60 км/ч – с 1-1,5 тысяч до 4 тысяч рублей,

За превышение на более чем 60 км/ч предлагается наказывать штрафом в 5 тысяч рублей или лишением прав на 4-6 месяцев (сейчас за превышение на 60–80 км/ч – штраф 2–2,5 тысячи рублей или лишение прав, за превышение более чем на 80 км/ч – штраф 5 тысяч рублей или лишение),

Наказание за повторное превышение скорости на 40–60 км/ч и более чем на 60 км/ч будет включать штраф 10 тысяч рублей или лишение прав на год.

Нововведения предусматривают и ужесточение ряда других нарушений для водителей: в частности, штраф за отказ от свидетельствования вырастет с 30 тысяч рублей до 40 тысяч, а забрать машину со штрафстоянки водитель, у которого подтвердилось опьянение, сможет только за 30 тысяч рублей. Вводится и новый вид наказания: управление машиной в состоянии опьянения или отказ от освидетельствования при условии, если в салоне авто есть ребенок в возрасте до 16 лет. Наказание за это – штраф 50 тысяч рублей и лишение прав на 2–3 года.

В конце прошлого года увеличить штрафы за превышение скорости предложило МВД. Занимавший на тот момент должность вице-премьера Максим Акимов также говорил о возможной отмене так называемого нештрафуемого порога за превышение менее чем на 20 км/ч. По его словам, только так удастся выполнить майский указ президента о снижении числа погибших на 100 тысяч населения с 11,6 до 4.