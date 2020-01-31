На главу правительства Чувашии составили протокол за оскорбление. Он назвал депутата «упырем»

Прокуратура Чувашии вынесла постановление об административном правонарушении главе регионального правительства Ивану Моторину за оскорбление депутата местного Госсовета Сергея Семенова во время публичного мероприятия (ч. 2 ст. 5.61 КоАП). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Конфликт между Моториным и Семеновым произошел в конце прошлого года на встрече представителей разорившегося банка с вкладчиками. Семенов сказал Моторину, что власти, которым принадлежало 37% акций, «намеренно из банка не выпускали клиентов». В ответ Моторин посоветовал Семенову прекратить «молоть языком», перепутав его отчество.

«Меня зовут Сергей Павлович, даже не знаете депутатов Госсовета, вам стыдно должно быть за это. Вас надо гнать в шею, все ваше правительство», — цитирует слова Семенова на встрече «Правда ПФО». В ответ Моторин заявил: «Это вас надо гнать в шею, упырь!».

На этой неделе президент Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева, исключенного из «Единой России» за «чванство и барские замашки». Поводом для такого решения стали резкие высказывания Игнатьева в адрес журналистов и скандал с вручением ключей сотруднику пожарной части.

Напомним, что, выступая на Дне печати, Игнатьев призвал «мочить» критикующих власть журналистов, а во время вручения пожарным новой техники он заставил одного из офицеров МЧС подпрыгнуть, чтобы дотянуться за ключами. Сам Игнатьев утверждал, что церемония вручения техники проходила «на позитивных эмоциях», а его слова о журналистах: по его мнению, их «передернули и переиначили».