«Левада-центр»: 47% россиян считают, что поправки в Конституцию вносятся в интересах Путина

47% россиян считают, что поправки, которые Владимир Путин предложил внести в Конституцию, необходимы, чтобы позволить ему остаться у власти после окончания президентского срока. Об свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», пишут «Ведомости».

При этом 44% опрошенных верят словам Путина о том, что поправки вносятся в интересах населения. Отвечая на вопрос о роли Конституции, чаще всего респонденты (30%) говорили, что документ ни на что не влияет. Количество тех, кто так считает, за пять лет выросло на 17 процентных пунктов и стало рекордным с 2005 года.

По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, согласно данным социологов, россияне уверены, что изменения конституционного строя затеваются, чтобы укрепить власть действующего президента. «Хорошо знают о поправках лишь 22%. И когда будет проводиться опрос граждан о поправках, будет действовать презумпция, что они нужны, чтобы обеспечить рычаги управления Путину, и не важно, как будет называться его новый пост», — пояснил Гудков.

Об изменениях в Конституцию президент Владимир Путин объявил 15 января: он предложил ограничить приоритет международного права и частично перераспределить полномочия между органами власти. Через неделю Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию. Второе чтение должно состояться в середине февраля.

Ожидается, что после принятия Совфедом все предложения единым пакетом вынесут на «общероссийское голосование», после чего закон подпишет президент. Самой вероятной датой проведения общероссийского голосования по конституционной реформы источники РБК называли 12 апреля.