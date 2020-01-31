Число заразившихся китайским коронавирусом превысило 210 человек

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213 человек, заразившихся коронавирусом нового типа, погибли. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные органов здравоохранения КНР.

Отмечается, что за сутки количество умерших возрасло на 42 человека, все погибшие — граждане Китая. Всего число заразившихся превысило 9 тысяч человек. Еще у около 32 тысяч человек подозревают наличие заболевания.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. При этом пока ВОЗ не видит оснований для введения дополнительных ограничений на международные поездки и торговлю.

Китайские власти объявили о вспышке ранее неизвестного коронавируса 31 декабря. Специалисты предполагают, что он возник на одном из рынков морепродуктов в городе Ухань. Согласно наиболее популярным версиям, источником коронавируса были дикие животные, которыми незаконно торговали на рынке. По данным китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию.