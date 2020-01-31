Нападающий «Локомотива» Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов перешел в испанский клуб «Сельта» на правах аренды.

Федор Смолов продолжит карьеру в испанской «Сельте»!



Футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года.



👉🏻 https://t.co/D9sQMRt2av pic.twitter.com/nqdE0XVg7V — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 30, 2020

29-летний игрок будет выступать за испанский клуб до лета 2020 года, затем, по словам главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, после окончания арены «Сельта» сможет выкупить права на футболиста. По данным «Чемпионата», испанский клуб сможет выкупить права на Смолова за шесть миллионов евро.

Смолов перешел в «Локомотив» из «Краснодара» в августе 2018 года. В нынешнем сезоне он сыграл 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.

После 21 тура Ла Лиги «Сельта» находится на 18-м месте в таблице, набрав 17 очков. В 13 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу.

«Сельта» — клуб из города Виго в провинции Понтеведра, который выступает в испанской Примере. В этом сезоне после 21-го тура команда занимает 18-е место из 20 возможных.