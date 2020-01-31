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Из горсовета Керчи уволились чиновницы, подарившие ветеранам хлеб и медали

Общество

 

Глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об увольнении по собственному желанию после скандала, который произошел после их встречи с ветеранами. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

27 января председатель керченского горсовета, ее заместитель и еще несколько чиновников посетили 11 человек, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили ветеранам по батону белого хлеба в целлофановых пакетах, назвав его «символическим», и медали почетного знака «Почетная грамота Керченского городского совета». Внимание СМИ и пользователей соцсетей привлекло то, что на опубликованных снимках чиновницы были в шубах. 

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал действия Хужиной и ее подчиненных издевательством над ветеранами. Он предложил провести служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии, лишить их депутатских мандатов и исключены из партии.

Теги:
единая россия, скандал, ветераны, керчь, nt

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