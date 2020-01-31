Из горсовета Керчи уволились чиновницы, подарившие ветеранам хлеб и медали

Глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об увольнении по собственному желанию после скандала, который произошел после их встречи с ветеранами. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

«Дамы в шубах» (глава Керчи и ее замша - на фото), опозорившиеся вручением хлебобулочных изделий блокадникам, написали заявления о сложении с себя полномочий. Благодарю @aksenov_sv за принципиальную и жесткую позицию. pic.twitter.com/P5nRzVxEsY — Александр Хинштейн (@Khinshtein) January 30, 2020

27 января председатель керченского горсовета, ее заместитель и еще несколько чиновников посетили 11 человек, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили ветеранам по батону белого хлеба в целлофановых пакетах, назвав его «символическим», и медали почетного знака «Почетная грамота Керченского городского совета». Внимание СМИ и пользователей соцсетей привлекло то, что на опубликованных снимках чиновницы были в шубах.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал действия Хужиной и ее подчиненных издевательством над ветеранами. Он предложил провести служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии, лишить их депутатских мандатов и исключены из партии.