МИД Болгарии осудил обливание краской памятника русскому солдату в Пловдиве. Это второй случай за две недели

Министерство иностранных дел Республики Болгария назвало недопустимым обливание краской памятника русскому солдату Алеше в Пловдиве, передает Радио Болгарии (БНР). Там были обнаружены надписи «Мы не забыли» и «Мы не простим».

«Ожидаем, что компетентные органы раскроют тех, кто совершил этот акта вандализма, и призовут их к ответственности за преступное деяние», — отмечает в своем заявлении болгарский МИД, подчеркивая, что поругание памятников нисколько не соответствует демократическим ценностям, которые отстаивает болгарское государство. В информации напоминается, что это уже второе осквернение памятника за последние 15 дней.

Памятник в Пловдиве был установлен в 1954 году. Однако в течение трех последних десятилетий как это сооружение, так и монумент в честь советских воинов-освободителей в Софии регулярно обливают красной краской и исписывают лозунгами, которые отражают отношение современного общества к социалистическому периоду истории Болгарии.

В сентябре минувшего года МИД Болгарии заявил по случаю 75-й годовщины прихода к власти коммунистов, которое объявлено здесь теперь «военным переворотом»: «Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, не нужно закрывать глаза на то, что штыки Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, подавление гражданской совести, деформированное историческое развитие и оторванность от динамики процессов развития европейских стран».

Последний инцидент в Пловдиве произошел накануне отмечаемого в Болгарии 1 февраля Дня признательности и почитания памяти жертв коммунистического режима. В ночь с 1 на 2 февраля 1945 года по решению «народного суда» были казнены регенты принца Кирилла Сакскобургготского Богдан Филов, премьер-министр и генерал Никола Михов, а также 17 министров. Тогда же к смертной казни было приговорено 67 депутатов парламента 25-го созыва, члены трех правительств с 1941 по 1944 года, десятки генералов, представителей дворца, издатели и публицисты.

Всего в ходе репрессий было арестовано свыше 28 тысяч человек, судьба многих других не известна. К смертной казни было приговорено 2 730 болгар, многие получили пожизненное заключение.